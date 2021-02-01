Гидрометцентр прогнозирует непогоду в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сильные осадки и ветер в ближайшие дни прогнозируются в регионах Южного, Приволжского федеральных округов (ЮФО, ПФО) и Черноземья. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) ожидают сильные морозы до 50 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Ростовской области, на севере Краснодарского края в первой половине недели прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега и даже дождь. Кроме того, будет заметное усиление ветра - порывы будут достигать более 20 м/с. Аналогичная ситуация будет и в регионах Черноземья", - сообщил он.

По словам Вильфанда, непогода с сильным ветром и осадками также ожидается в ближайшие дни в регионах ПФО. "В Поволжье, в Саратовской и Пензенской областях - снег, метель, ветер до 16 м/с, а в Татарстане будет сильный снег и усиление ветра до 22 м/с. Будет также сильная гололедица", - отметил метеоролог.

Регионы СФО ожидают сильные морозы: в центральных районах Красноярского края они будут достигать 45 градусов мороза, на севере - до 50 градусов мороза, в Иркутской области - также до 50 градусов мороза.