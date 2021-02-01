Более половины россиян учитывают предсказания гороскопов перед важными событиями

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более половины россиян (58%) учитывают предсказания гороскопов перед планированием важных событий. При этом 37% отметили, что никакие астрологические события не влияют на их жизнь и работу, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В гороскопы верят 71% опрошенных жителей России. При этом доверие гороскопам среди женщин ожидаемо выше, чем среди мужчин - 76% против 62%. Однако только 4% респондентов отметили, что всегда ориентируются на предсказания гороскопа при планировании своей жизни. 58% опрошенных указали, что обращаются к гороскопам только перед важными событиями, а 38% жителей России вообще не учитывают их", - говорится в результатах исследования.

По данным опроса, более четверти россиян (27%) отметили, что самое сильное влияние на их жизнь и работу оказывает високосный год. При этом 18% опрошенных также указали влияние новолуний и суперлуний. Еще 8% выделили воздействие ретроградного Меркурия, 6% - парада планет, а 4% - затмения. Однако 37% жителей России рассказали, что на их жизнь и работу не влияют никакие астрологические события.

Исследование проводилось в январе текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,5 тыс. человек старше 18 лет.