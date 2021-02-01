Роспотребнадзор предостерег от покупки у мошенников якобы помогающих от COVID-19 средств

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые предлагают купить средства, якобы помогающие от коронавируса. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Будьте бдительны! Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку". Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о сайтах, предлагающих купить очистители воздуха и другие средства, удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению коронавирусом. Как правило, документы на такие приборы отсутствуют, либо под их видом пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по завышенной в десятки раз цене.

Кроме того, следует внимательно относиться к предложениям удаленной работы. Мошенники могут заявлять о необходимости предварительно купить методические материалы, а также под видом корпоративных рассылок пригласить к участию в Zoom-конференции, заставляя перейти по небезопасным ссылкам.

В ведомстве также призвали проверять призывы к участию в благотворительных акциях для помощи пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, а также для лечения детей или взрослых, заболевших коронавирусом. Переведенные деньги вернуть не удастся, подчеркивается в сообщении.

В Роспотребнадзоре призвали для получения достоверной информации о коронавирусной инфекции и способов борьбы с ней доверять только официальным сайтам ведомства Минздрава, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сайтам правительства и порталу госуслуг. В ведомстве подчеркнули, что и в этом случае следует проявлять бдительность, поскольку известны факты, когда мошенники создают маскирующиеся под официальные сайты, распространяющие вредоносное ПО для кражи личных данных или данных банковской карты.