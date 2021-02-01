В Петербурге запустили консорциум электронных библиотек, в который вошли более 250 вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Компания "Электронно-библиотечная система Лань" ("ЭБС Лань", Петербург) запустила некоммерческий "Консорциум СЭБ" (Сеть электронных библиотек) для университетов, цель которого - собрать в единый фонд образовательную литературу, доступную всем участникам объединения. Проект позволит бесплатно расширить электронные библиотеки, сейчас в нем участвуют более 250 вузов России и стран СНГ, сообщил ТАСС директор "ЭБС Лань" Александр Никифоров.

"Мы запустили проект консорциума сетевых электронных библиотек, который так и называется "Консорциум СЭБ". <...> Сейчас к нему присоединились 252 вуза: крупнейшие федеральные, национальные исследовательские, опорные вузы. Всего в проекте на данный момент уже 32 тыс. учебников, пособий и научных изданий по всем дисциплинам и направлениям подготовки, доступ к которым получают все участники", - сказал Никифоров.

По его словам, участие в проекте позволяет вузам бесплатно увеличивать свои библиотечные фонды, выполнять государственные требования книгообеспеченности, оптимизировать затраты на комплектование книжных фондов и развивать сетевые формы взаимодействия, которые выходят на первый план в условиях пандемии и дистанционного формата работы университетов.

"Наш консорциум позволяет участникам проекта получать непрофильную литературу бесплатно, а освободившиеся средства направлять на приобретение специализированной литературы, в которой ранее вузы были вынуждены себе отказывать. Судя по цифрам, проект уже поддержала треть вузов России, я думаю, что к концу 2021 года не менее половины университетов страны войдут в объединение", - отметил Никифоров.

Санкт-Петербургская компания "ЭБС Лань" (подразделение издательского дома "Лань" (Петербург) является разработчиком и поставщиком образовательных IT-решений. На данный момент "ЭБС Лань" объединяет продукцию более 400 издательств (более 106 тыс. книг).