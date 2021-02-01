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Володин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Как отметил спикер Госдумы, участие патриарха в решении социальных задач и его просветительская деятельность заслуживают уважения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Авторитет Русской православной церкви (РПЦ) неуклонно укрепляется за годы службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина в годовщину интронизации патриарха.

"Под Вашим патриаршим попечением Русская православная церковь вносит большой вклад в сохранение и развитие наших духовных и культурных ценностей, заботится о нравственном здоровье общества. Авторитет Церкви неуклонно укрепляется", - отмечается в поздравлении, опубликованном в понедельник на сайте палаты парламента.

По словам Володина, участие патриарха в решении социальных задач, стоящих перед страной, а также его благотворительная и просветительская деятельность заслуживают уважения. "Желаю Вам, Ваше Святейшество, крепких душевных и телесных сил и всего наилучшего", - отметил Володин.

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