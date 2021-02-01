В Дагестане модернизируют водопроводы после массового отравления и загрязнения источника

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана, где произошло массовое отравление водой в Буйнакске, намерены модернизировать водопроводные сети: в ближайшие два года в регионе планируют ввести десятки новых объектов, которые позволят обеспечить население качественной водой, сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель министра строительства Дагестана Мурад Алиев.

"То, что произошло в Буйнакске, Каспийске (в декабре 2020 года загрязненные стоки попали в источник водоснабжения) - повод задуматься о состоянии сетей водоснабжения по всей республике. Сегодня это проблема не только Каспийска и Буйнакска, она имеется и в других городах республики - Махачкале, Дагестанских Огнях, Хасавюрте, Дербенте, Избербаше. Безусловно, мы намерены активизировать работу в части модернизации водопроводных сетей. Только в этом году в республике планируется строительство с вводом в эксплуатацию 32 объектов с объемом финансирования 1,84 млрд рублей", - сказал Алиев.

Сейчас в Буйнакске городские власти завершают работы по нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки. "Завершена дезинфекция городских улиц и тротуаров <…> проведено хлорирование емкостей для воды в 11 школах, 17 детских образовательных учреждениях и пяти учреждениях дополнительного образования. Продолжается работа по дезинфекции и промывке всех водопроводных сетей и объектов водоснабжения", - рассказал ТАСС мэр Буйнакска Иламудин Нургудаев, добавив, что в городе после инцидента построили помещение для хлораторной станции, которая дезинфицирует воду, подаваемую горожанам.

Чистая вода для Дагестана

Случаи отравлений водопроводной водой фиксируются и в других районах Дагестана. Так, в августе 2020 года более 60 человек отравились водой и заразились кишечной палочкой в селе Геджух Дербентского района. В январе прошлого года было зарегистрировано 378 случаев острой кишечной инфекции в Кизляре, где источником отравления также стала водопроводная вода. В марте 2019 года вспышка кишечной инфекции была зафиксирована в Хасавюрте.

На проблему качества водоснабжения в республике неоднократно обращали внимание представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). По словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Дагестане Джамалудина Шигабудинова, причиной попадания нечистот в водопровод является ветхое состояние внутригородских и магистральных водопроводов. "Практически все сети - как внутригородские, так и магистральные водопроводы - находятся в ветхом состоянии, это становится причиной попадания нечистот в водопровод после водоочистки. В наших городах и районах имеются проблемы с очистными сооружениями, с отстойниками для воды и малым объемом водохранилищ, не рассчитанных на растущее население", - рассказал Шигабудинов.

Он напомнил, что в 2019 году активисты ОНФ провели мониторинг водоснабжающих объектов и по итогам выявленных проблем направили свои предложения в соответствующие органы, однако большая часть из них не нашла должной реакции со стороны ответственных лиц. "Так, Кайтагский водовод введен в эксплуатацию в 1965 году, его гарантийный срок истек 20 лет назад. Участок трубы от села Чинар Дербентского района до Дагестанских Огней находится в ветхом состоянии и систематически латается, это грозит попаданием в воду загрязняющих веществ", - добавил он.

Другая причина, по мнению руководителя регионального штаба ОНФ, - загрязнение водных артерий бытовыми и хозяйственными отходами, что приводит к дефициту питьевой воды в регионе. "В городах очистные сооружения не справляются с объемом сточных вод, а в селах все сбрасывают в реки, которые несут эти воды в море. Чтобы показать масштаб катастрофы и выработать конкретные предложения по исправлению ситуации, эксперты регионального отделения ОНФ приступили к составлению "Карты сливов", они обследуют реки и озера республики, проведут анализ воды в местах сливов", - отметил Шигабудинов.

По мнению директора Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурада Гаджиева, к массовым отравлениям водопроводной водой приводит в том числе халатность и неэффективная работа чиновников на местах. "Неэффективная работа на местах и, к сожалению, неоднократные факты разворовывания выделенных средств приводят к таким последствиям, которые мы сегодня имеем. В этой связи считаем необходимым провести инвентаризацию источников питьевого водоснабжения населения, провести ревизию реализации федеральных проектов, в том числе и [проекта] "Чистая вода", направленных на решение проблем с обеспечением качественного питьевого водоснабжения населения, и по итогам провести корректировки намеченных проектов по национальным проектам", - сказал Гаджиев.

Как уточнил ТАСС Алиев, идеи общественников и итоги мониторинга власти изучат для поиска эффективных решений. Он также добавил, что по итогам всех работ до конца 2022 года качественная питьевая вода появится еще у около 450 тыс. жителей региона, а это почти 15% населения республики. В целом по Дагестану сейчас качественное водоснабжение имеется у 35% жителей.