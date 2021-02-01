Суды Петербурга арестовали 45 за участие в несогласованной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Суды в Санкт-Петербурге заключили под административные аресты на срок до 15 суток 45 участников несогласованной акции, которая прошла в городе в воскресенье. Еще 57 ее участников оштрафованы на суммы до 18 тыс. рублей, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.

Согласно сообщениям пресс-службы, суды в Петербурге работали в том числе в ночь на понедельник, последние результаты рассмотрений дел были опубликованы в 03:00 мск. Всех задержанных привлекали к ответственности по статье 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Дела рассматривали в Пушкинском, Петроградском и Невском районных судах города.

Несанкционированная акция в Петербурге началась в полдень 31 января на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, затем к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Участников задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о количестве задержанных не поступало.

По итогам акции было возбуждено два уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителей власти (статья 318 УК РФ). По одному из них уже задержан подозреваемый, который, как считает следствие, ударил по голове бойца ОМОН.