В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности 28 участников несанкционированной акции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Кировский суд Ростова-на-Дону привлек к административной ответственности 28 участников несанкционированной акции, прошедшей 31 января. Часть из них арестована, другие оштрафованы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник.

"Рассмотрели 29 материалов. По ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ рассмотрели два материала, наложено два штрафа в размере 500 и 1 тыс. рублей, по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП - 27 материалов, наложено 14 штрафов в размере от 10 до 15 тыс. рублей, в отношении 13 человек назначен арест на срок от 5 до 10 суток", - сказал представитель суда, уточнив, что один из задержанных был привлечен сразу по двум административным статьям.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.