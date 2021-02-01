В России за сутки выявили 17 648 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 28 октября

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 169, до 3 318 173. Уже неделю количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 85,8% от общего числа инфицированных.

МОСКВА, 1 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 648, что является минимальным показателем с 28 октября 2020 года. Общее количество инфицированных достигло 3 868 087, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 273 пациента в Санкт-Петербурге, 998 - в Московской области, 579 - в Челябинской области, 485 - в Нижегородской области, 422 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 437 против 485 днем ранее. Всего от инфекции умерли 73 619 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,9%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило за сутки 2 037. Всего в столице с начала пандемии выявили 932 109 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 2 284 заболевших.

За сутки в столице был зарегистрирован 61 летальный исход из-за ковида, всего умерли 13 495 человек.