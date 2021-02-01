Путин поручил проработать вопрос о создании музея на Охтинском мысе в Петербурге

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений президента.

"Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом "Газпром" вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения", - говорится в тексте.

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 мая. Ответственными назначены глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Допетровский памятник

Археологические исследования на территории Охтинского мыса проводились с 1993 года, тогда были выявлены следы шведской крепости Ниеншанц, стоявшей в устье реки Охты в XVII веке. В 2006-2010 годах в связи с планированием строительства на Охтинском мысу общественно-делового центра "Охта" (проект перенесен в 2010 году на новый участок в Лахте) были проведены полномасштабные спасательные археологические работы, полностью изучены археологические слои в центральной части мыса. Градозащитники считают, что все археологические памятники Охтинского мыса должны обрести статус музея.

В настоящее время компания "Газпром нефть" готовится к реализации в этом месте проекта создания нового общественного пространства. Пресс-служба компании ранее сообщила, что археологические памятники Охтинского мыса, относящиеся к периоду до основания Санкт-Петербурга, планируется сохранить в составе этого общественного пространства.