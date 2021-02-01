Запасы Симферопольского водохранилища практически истощены

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Запасы Симферопольского водохранилища, за счет которого снабжался крупнейший город Крыма, практически истощены, сообщил на совещании гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Притоков в наши водохранилища мы не считаем, бесконечно малая величина. Закончились два месяца зимы, поэтому город и все населенные пункты мы продолжаем держать в режиме водоснабжения так, как это было принято еще летом. И в этих рамках мы отработали очень серьезные моменты: первое - запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились, та вода, которая в нем есть, стала не совсем кондиционная, но мы нашли варианты и в принципе по запаху проблему решили", - сказал Баженов.

Глава предприятия добавил, что сейчас "немножко модернизированная" система очистки воды Симферопольского водохранилища продолжает работать. "На прошлой неделе <…> заработал водовод "Дзержинского", то есть практически у нас зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается. Например, за ушедшие сутки из него было поднято всего 23 тыс. кубических метров, напоминаю, начиналось все с 70 тыс. в сутки", - отметил Баженов.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Алуште график планировали ввести после новогодних праздников, однако пока решили отложить. В Севастополе введен режим повышенной готовности.