Путин поручил разработать концепцию обеспечения прав человека в цифровом пространстве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 1 августа проработать проект концепции обеспечения прав человека в цифровом пространстве. Перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ) опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и проект "дорожной карты" по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан Российской Федерации и их обучению навыкам информационной безопасности и "цифровой гигиены", - говорится в одном из поручений.

Назначенные ответственными премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев должны отчитаться о проделанной работе до 1 августа.

Также Путин поручил правительству вместе с комиссией Госсовета по направлению "Социальная политика" и Центризбиркомом РФ проанализировать правоприменительную практику в сфере обеспечения социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках, и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства РФ в указанной сфере. Эта работа должна быть завершена до 1 июня.