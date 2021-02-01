Путин поручил проанализировать тему правового регулирования работы вахтовых поселков в РФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику в области социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках. Как сообщает в понедельник сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2020 года.

"Проанализировать совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Социальная политика" и Центральной избирательной комиссией РФ правоприменительную практику в сфере обеспечения социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках, и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства РФ в указанной сфере", - говорится в тексте поручений.

Доклад главе государства на эту тему до 1 июня должны представить премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Один из участников заседания 10 декабря предложил создать в Госсовете рабочую группу с участием властей регионов, парламентариев, профсоюзов для выработки правового статуса строительства, содержания и расселения вахтовых поселков, организации вахтового метода работы, а также для определения правового регулирования всего комплекса проблем, связанных с порядком и условиями вахтового метода труда в России. В свою очередь Путин отметил, что тема правового регулирования функционирования вахтовых поселков в РФ будет проработана.