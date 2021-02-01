Путин поручил изучить тему развития онлайн-образования и идею "родительских университетов"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать предложения по совершенствованию дистанционного образования, включая вопрос о создании "родительских университетов". Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля в понедельник.

Глава государства потребовал от Минпросвещения, Минобрнауки, Минцифры и Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) "рассмотреть поступившие в ходе заседания Совета 10 декабря 2020 г. предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования, в том числе предложения о создании "родительских университетов". На выполнение этой задачи Путин дал срок до 1 августа 2021 года.

Во время декабрьского заседания член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов предложил создать родительские университеты, которые бы помогали родителям в сложной психологической обстановке и способствовали бы снятию цифрового неравенства между поколениями. Глава государства посчитал интересным это предложение, которое может способствовать повышению взаимопонимания между родителями и детьми в цифровую эпоху.

О проблемах дистанционного образования на заседании говорил также советник президента, глава СПЧ Валерий Фадеев. По его мнению, дистанционное обучение становится частью общей системы образования, но оно весьма дорого, поскольку нужны средства на покупку техники, оплату связи, что не по силам малообеспеченным семьям. Фадеев также обращал внимание на так называемое расслоение успеваемости во время дистанционного образования, когда многие школьники стали гораздо хуже учиться.