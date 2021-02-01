Путин поручил обеспечить порядок посещения ОНК исправительных учреждений в пандемию

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить соблюдение порядка при посещении учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в условиях пандемии коронавируса. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

"Министерству юстиции РФ совместно с Общественной палатой РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принять меры, направленные на обеспечение соблюдения порядка посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в тексте поручения.

Доклад главе государства на эту тему до 1 марта 2021 года должны представить глава Минюста Константин Чуйченко, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме того, Путин поручил Минюсту совместно с Общественной палатой и Минфином "разработать механизм финансирования деятельности общественных наблюдательных комиссий за счет средств, предусмотренных в бюджетах субъектов РФ общественным палатам субъектов РФ". Ответственными за исполнение данного поручения до 1 мая являются Чуйченко, Михеева и глава Минфина Антон Силуанов.