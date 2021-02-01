В Москве на базе "Ленинки" создадут самую крупную библиотеку в мире

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Крупнейшую в мире библиотеку создадут в Москве на базе Российской государственной библиотеки (РГБ) после передачи ей функций Российской книжной палаты (РКП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы РГБ.

"Объединение ресурсов, компетенций, профессионалов РКП и РГБ позволит создать современную национальную книжную экосистему, в том числе и в цифровой среде, объединить интересы издателей, библиотек и читателей, дать новые инструменты для продвижения чтения и развития книжного рынка России", - цитирует пресс-служба гендиректора РГБ Вадима Дуду.

Объединение позволит создать крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд, насчитывающий около 200 млн документов. Одним из приоритетов работы РГБ и РКП станет наиболее полное использование потенциала библиотечной сети России, в которую входят около 40 тыс. общедоступных библиотек.

Ранее работы по хранению и каталогизации дублировались: книжная палата вела свой каталог, а РГБ свой. В результате книга описывалась несколько раз, хранение было организовано в Можайске и в центре Москвы на Воздвиженке. Дублирование функций было и в работе с издательствами, которым требовалось пройти через два разных интерфейса, чтобы сдать обязательный электронный экземпляр.

Фонд РГБ включает 113,2 млн документов, в фонд РКП - 80 млн документов.