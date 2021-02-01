В Италии ввели первые послабления после общенационального карантина

РИМ, 1 февраля. /ТАСС/. Первые послабления после Рождества начали действовать в Италии на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Как сообщается на сайте Минкультуры, с понедельника открылись музеи и археологические парки почти во всех регионах, за исключением Апулии, Умбрии и островов Сицилия и Сардиния, которые, как и провинция Больцано (часть автономной области Трентино - Альто-Адидже), остаются в "оранжевой зоне" повышенного эпидемиологического риска.

Как уточняет ведомство, работа музеев возможна только в будние дни и при заказе входных билетов заранее. Ранее дирекция Ватиканских музеев сообщила об открытии папской сокровищницы, продлив срок работы временных выставок. Ватиканские музеи, а также папская летняя резиденция в Кастель-Гандольфо будут открыты и по субботам.

Тотальный локдаун в Италии не вводился, но после резкого роста числа заражений в середине октября, когда суточный прирост достиг 40 тыс. новых случаев, в стране были введены серьезные ограничения, в том числе комендантский час с 10 вечера. Кроме того, были закрыты торговые центры по выходным и полностью все учреждения культуры, спортзалы, бассейны. Области стали квалифицировать как "красная", "оранжевая" и "желтая" зоны в зависимости от эпидемиологических данных. Даже в "желтой" зоне рестораны и бары могут работать только до 18:00, в остальных зонах заведения общепита могут обслуживать только навынос. На рождественские и новогодние дни карантинные меры были ужесточены по всей стране. В частности, были закрыты рестораны и бары.

С 1 февраля, согласно распоряжению Минздрава, большинство областей перешли в "желтую" зону, где могут быть открыты музеи по будням. Режим работы ресторанов не меняется. После трех месяцев "желтой" стала северная область Ломбардия, наиболее затронутая пандемией. "Красной" зоны в Италии на данный момент нет. Суточный прирост новых случаев регистрируется на уровне 10-14 тыс. заражений при осуществлении 250-270 тыс. анализов, включая экспресс-тесты на коронавирус.

Сохраняется комендантский час, а также запрет на передвижение между областями даже с умеренными эпидемиологическими рисками. Почти по всей стране за парты вернулись ученики старших классов, которые с октября обучались дистанционно. Однако образовательный процесс организован таким образом, что в классах присутствуют не более половины учеников. В отдельных районах власти могут принимать решение о закрытии школ в случае роста числа заражений.