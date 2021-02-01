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Путин поручил ВС рассмотреть освобождение детей от ответственности при примирении сторон

Президент России также поручил представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на официальном сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

"Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации... рассмотреть совместно с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере", - говорится в тексте поручения.

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