Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале Госуслуг

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал Госуслуг открылась 31 января сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с заместителями председателя правительства.

"В воскресенье, 31 января, на портале Госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от Covid-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг", - сказал вице-премьер.

Чтобы записаться на вакцинацию, зарегистрированному пользователю портала достаточно выбрать время и медицинскую организацию. Если свободных слотов для записи не будет, то заявка уйдет в лист ожидания, как только свободное время появится, пользователю придет оповещение, объяснил Чернышенко.

Также на портале действует форма обратной связи, где пользователи могут пожаловаться на проблемы с записью или на отсутствие вакцины, добавил вице-премьер.