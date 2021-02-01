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Мишустин поручил следить за четкой работой сервиса онлайн-записи на вакцинацию от ковида

Запись на вакцинацию открылась на портале Госуслуг 31 января

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил следить за четкой работой сервиса записи на прививку от коронавируса, который с воскресенья работает на портале госуслуг.

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"Держите ситуацию на контроле, - отметил глава кабмина, обращаясь на совещании в понедельник к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. - Министерство цифрового развития и министерство здравоохранения прошу совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала четко и, конечно, без сбоев".

Мишустин напомнил, что запись на прививку через портал прежде была доступна лишь в тестовом режиме, но "начиная со вчерашнего дня, как мы обещали, на портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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