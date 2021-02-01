Песков: полиция отвечает на действия провокаторов на нелегитимных акциях в рамках закона

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская полиция отвечает на действия провокаторов, выступающих на несанкционированных митингах, жестко и в рамках закона, однако каждый конкретный случай применения насилия со стороны силовиков нужно рассматривать отдельно. Такое мнение высказал в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно, общей тенденции здесь нет. В качестве общей тенденции можно принять только одно: [в ответ] на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона", - заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Он оставил без ответа вопрос о мнении Кремля, почему граждане выходят на улицы и чего они требуют. "Такой вопрос звучал ровно неделю тому назад, я не буду повторяться", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Комментируя действия силовиков, он обратил внимание, что речь идет о нелегитимных акциях. "Естественно, полиция принимает меры против участников этих незаконных акций, отсюда количество задержанных, - отметил Песков. - Мы с вами [видим] достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым". Поэтому, по его словам, естественно, что полиция действует и принимает необходимые меры. "С выявленными провокаторами конечно же ни о каком разговоре речи быть не может. В отношении них со всей строгостью должен применяться закон", - подчеркнул представитель Кремля.

Что же касается в принципе выражения общественного мнения, заметил Песков, то гражданам доступен весь "инструментарий высказывания своей точки зрения в рамках действующего закона", тогда как использование для этого каких-либо незаконных акций является неприемлемым.

Несанкционированные акции в России

31 января в крупных городах России прошли несанкционированные акции. По наблюдениям корреспондентов ТАСС, они собрали меньше участников и оказались короче и в целом спокойнее, чем неделю назад. По имеющейся информации, самой массовой стала акция в Екатеринбурге, где, согласно сообщениям регионального министерства общественной безопасности, собрались 2,3 тыс. человек. В столице же полиция оценила число протестующих лишь в 2 тыс., тогда как неделю назад их было около 4 тыс.

Отдельных участников после предупреждений задерживали на многих несанкционированных акциях. При этом в некоторых городах, например, в Кирове и Саратове, никого в отделения не доставляли. Точных данных о числе задержанных в Москве и Санкт-Петербурге нет.