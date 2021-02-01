Глава КЧР заявил, что гости горнолыжных курортов региона находятся в полной безопасности

ЧЕРКЕССК, 1 февраля. /ТАСС/. Туристы, приезжающие отдыхать на горнолыжные курорты "Архыз" и "Домбай" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), находятся в полной безопасности. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Я хочу заверить, что жители и гости нашей республики, которые приезжают на наши горнолыжные курорты, находятся в полной безопасности, в том числе и от техногенных процессов и безопасности охраны общественного порядка", - сказал он.

Глава региона также подчеркнул, что обеспечение безопасности на курорте Домбай будет усилено. Планируется установка знаков о возможном сходе лавин, информация будет доведена до граждан и сам склон будет закрыт. "Архыз" строился с нуля и по всем современным требованиям безопасности, "Домбай" мы, скорее всего, тоже будем поэтапно делать для безопасности и комфортного пребывания жителей и гостей нашей республики на территории этого горнолыжного курорта", - сказал он.

Темрезов отметил, что дал поручение профильному министерству и мэрии города Карачаевска о синхронизации всех действий в случае возникновения опасности схода лавин. "Чтобы мы в этот момент могли четко понимать, когда нам надо закрывать канатные дороги, ну, и чтобы не было ни одного человека на склоне. Ну, и конечно, взаимодействие сил спасения: МЧС и структуры, которая занимается спуском лавин", - пояснил глава региона. Он также добавил, что случившемуся на склонах Домбая 18 января дадут правовую оценку.

В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара на высоте 2 тыс. 400 м лавина сошла на горнолыжную трассу.