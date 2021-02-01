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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России подарил предстоятелю Русской православной церкви букет цветов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, поздравил его с годовщиной интронизации и подарил букет цветов.

"Очень рад вас видеть в добром здравии, благодарю вас", - ответил на поздравления патриарх. "Как настроение?" - спросил Путин предстоятеля Русской православной церкви. "Хорошее", - ответил ему Кирилл.

27 января 2009 года Поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Она впервые прошла в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является Кирилл.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКирилл (патриарх)
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