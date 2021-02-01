Песков призвал "не оценивать примитивно" кадры задержаний на незаконных акциях протеста

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Многие видеозаписи с прошедших 31 января незаконных акций запечатлели агрессию протестующих против сотрудников правоохранительных органов. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать кадры задержаний участников несанкционированных митингов с применением силы.

"Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Не нужно примитивно оценивать кадры [задержаний], кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что есть "огромное количество кадров нападений на омоновцев и полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно".

Отвечая на вопрос, ознакомился ли президент РФ Владимир Путин с кадрами задержаний на митингах, Песков подчеркнул, что глава государства "не может видеть каждое видео", так как на этих незаконных акциях и их участники, и соответствующие службы "записывают тысячи разных фрагментов". "Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть все эти видео", - заключил представитель Кремля.

Работа журналистов

Песков также выразил уверенность, что "совершенно не приходится говорить о каком-то массовом характере" задержаний журналистов на прошедших акциях. Он подчеркнул, что "какие-либо обобщающие оценки" в данном вопросе неуместны.

По словам пресс-секретаря главы государства, "важен каждый конкретный случай, но еще важнее" каждый раз говорить, что "речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции". "Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, никто им не мешал", - сказал Песков.

Несанкционированные акции в России

31 января в крупных городах России прошли несанкционированные митинги. По наблюдениям корреспондентов ТАСС, они собрали меньше участников и оказались короче и в целом спокойнее, чем неделю назад. По имеющейся информации, самой массовой стала акция в Екатеринбурге, где, согласно сообщениям регионального министерства общественной безопасности, собрались 2,3 тыс. человек. В столице же полиция оценила число протестующих лишь в 2 тыс., тогда как неделю назад их было около 4 тыс.

Отдельных участников после предупреждений задерживали на многих несанкционированных акциях. При этом в некоторых городах, например, в Кирове и Саратове, никого в отделения не доставляли. Точных данных о числе задержанных в Москве и Санкт-Петербурге нет.