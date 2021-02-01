Глава КЧР перенес коронавирусную инфекцию

ЧЕРКЕССК, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов перенес коронавирусную инфекцию, вакцинироваться пока не планирует из-за наличия антител. Об этом глава республики сообщил в ходе пресс-конференции.

"Я переболел в самом начале, какие-то небольшие [антитела] есть, пока [вакцинироваться] не планирую, точно не могу сказать, когда можно [будет]", - сказал политик.

Темрезов считает, что коронавирус, скорее всего, никуда не денется, и с ним придется жить. "Мы никуда не денемся, мы теперь будем с ним жить. Будем так же, как от гриппа, вакцинироваться", - сказал глава КЧР.

Ранее в министерстве здравоохранения региона сообщили, что в Карачаево-Черкесии открыта электронная запись на вакцинацию. Как отметил Темрезов, массовая вакцинация жителей Карачаево-Черкесии от новой коронавирусной инфекции будет проводиться на базе 13 медучреждений.

По состоянию на 1 февраля в Карачаево-Черкесии выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев составило 17 637, из них 15 916 человек выздоровели, 53 пациента умерли. Более 660 человек госпитализированы. Остальные проходят лечение в изоляции под наблюдением врачей.