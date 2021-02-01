Песков заявил, что Путин не посещает частные стройки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, бывал ли глава государства Владимир Путин во дворце в Геленджике. При этом представитель Кремля не знает и других примеров, чтобы президент посещал частные стройки.

"Нет, мне по-прежнему неизвестно", - ответил Песков в понедельник на просьбу журналистов уточнить, бывал ли Путин во дворце в Геленджике. "Но, с другой стороны, президент стройкой не занимается, он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал", - отметил представитель Кремля.

Объект на мысе Идокопас в Геленджике стал известен из-за утверждений в интернет-публикациях о якобы его принадлежности властям РФ. Песков заявлял, что руководство страны не имеет к нему никакого отношения.

Ранее представитель предпринимателя Аркадия Ротенберга сообщил ТАСС, что бизнесмен является бенефициаром недостроенного объекта на мысе Идокопас в Геленджике.