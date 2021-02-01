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Песков заявил, что Путин не посещает частные стройки

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, глава государства посещает только стройки, которые касаются социальных объектов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, бывал ли глава государства Владимир Путин во дворце в Геленджике. При этом представитель Кремля не знает и других примеров, чтобы президент посещал частные стройки.

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"Нет, мне по-прежнему неизвестно", - ответил Песков в понедельник на просьбу журналистов уточнить, бывал ли Путин во дворце в Геленджике. "Но, с другой стороны, президент стройкой не занимается, он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал", - отметил представитель Кремля.

Объект на мысе Идокопас в Геленджике стал известен из-за утверждений в интернет-публикациях о якобы его принадлежности властям РФ. Песков заявлял, что руководство страны не имеет к нему никакого отношения.

Ранее представитель предпринимателя Аркадия Ротенберга сообщил ТАСС, что бизнесмен является бенефициаром недостроенного объекта на мысе Идокопас в Геленджике.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРотенберг, Аркадий Романович
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