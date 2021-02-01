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В Подмосковье планируют вакцинировать от коронавируса более 88 тыс. человек в неделю

В регионе есть 148 сформированных точек вакцинации, рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Созданная в Московской области инфраструктура для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции позволяет прививать в регионе более 88 тыс. человек в неделю. Об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Наша инфраструктура, которую мы сейчас создали, позволяет нам фактически увеличить план более чем в два раза, то есть при наличии имеющихся 148 сформированных точек [вакцинации] <...>. Мы увеличиваем сейчас во всех кабинетах в два раза количество записанных в день, возможности для записи в день. Поэтому, соответственно, объем вакцинации у нас 88 800 - мы по инфраструктуре способны вакцинировать за неделю", - сказала Стригункова.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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