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Путин возложит цветы к могиле Ельцина и позвонит его вдове

Первому президенту России 1 февраля исполнилось бы 90 лет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 1 февраля возложит на Новодевичьем кладбище цветы к могиле Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 90 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент имеет в виду возложить цветы к могиле Бориса Николаевича Ельцина <...> на Новодевичьем кладбище", - сказал представитель Кремля, уточнив, что это запланировано на вторую половину дня.

Представителей семьи Ельцина на этом мероприятии не будет, добавил пресс-секретарь главы государства. "Сегодня президент планирует Наине Иосифовне (Ельциной, вдове первого президента РФ - прим. ТАСС) позвонить в связи с этой мемориальной датой", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕльцин, Борис Николаевич
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