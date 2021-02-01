Суды в Петербурге ограничили доступ к аниме на популярных сайтах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга приняли решение ограничить доступ к ряду японских мультфильмов на популярных сайтах jut.su, Yummy Anime, AnimeGO, а также в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Районные суды Санкт-Петербурга вынесли определения о применении мер предварительной защиты по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе привели несколько ссылок, по которым ограничен доступ к аниме на указанных сайтах. Под ограничения попали мультфильмы: "Князь тьмы и герой", "Натюрморт в серых тонах", "Межвидовые рецензенты", "Клинок Маню", "Князь тьмы с задней парты", у которого на сайте Yummy Anime более 2,6 млн просмотров, а также аниме "Класс убийц", собравший на том же портале более 6 млн просмотров. Доступ к информации ограничен до рассмотрения исков прокуроров о запрете распространения данного контента.

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным в России популярное японское аниме "Тетрадь смерти", которое размещено на сайте jut.su, а также третий эпизод "Инуяшики", размещенный на сайте jut.su, а также мультфильм "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь" на сайте Yummy Anime.

В прокуратуре Петербурга тогда поясняли ТАСС, что иски касались только данных сайтов и поданы в связи с тем, что на порталах не было возрастных ограничений для такого контента. В надзорном ведомстве отмечали, что прокуратура "не ставила под сомнение культурную ценность" данных произведений.