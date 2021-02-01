В МЧС собираются усилить информирование водителей о непогоде

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. МЧС распорядилось усилить информирование водителей о непогоде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В целях снижения количества происшествий на дороге территориальным органам ведомства (МЧС) совместно с МВД России и Росавтодором необходимо усилить работу по информированию водителей об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях", - сообщили в министерстве по итогам всероссийского селекторного совещания.

По данным МЧС, за прошедшую неделю сотрудники ведомства помогали ликвидировать последствия 1,5 тыс. ДТП на территории России, при которых спасено более 960 человек. За это же время на 22 участках автодорог вводились ограничения в движении из-за непогоды. В настоящее время движение осуществляется без ограничений, кроме участка автодороги в Камчатском крае.