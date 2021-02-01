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В Татарстане запустили проект для защиты молодежи от экстремизма в интернете

"Цифровая гигиена" включает в себя видеоролики, аудио- и видеоподкасты, мемы и интерактивные мероприятия

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана запустили проект "Цифровая гигиена" для противостояния распространению в интернете экстремизма среди молодежи. Об этом на заседании коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана в понедельник сообщил руководитель министерства Дамир Фаттахов.

По его словам, в интернете активизировались, в частности, экстремисты, которые вербуют подростков в сетевых сообществах. Также молодежи угрожают такие явления как кибербуллинг (травля в интернте) и кибермошенничество.

"Чтобы противостоять всему этому в рамках концепции MinMolTeens мы запустили проект "Цифровая гигиена". Это комплекс продуктов, таких как видеоролики, аудио- и видеоподкасты, наборы мемов, интерактивные мероприятия, разработанные с участием наших психологов и с привлечением самих подростков. Их важной задачей является сформировать критическое мышление по отношению ко всему, что есть в интернете, развивать, скажем так, цифровой иммунитет. Многое сегодня уже в сети и набирает тысячи просмотров", - сказал он.

По словам Фаттахова, ведущую роль в этом вопросе должны играть психологические службы. В прошлом году министерство провело мониторинг их актуального состояния. На текущий год задача - разработать и утвердить проект подпрограммы "Развитие государственной системы психологической деятельности".

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