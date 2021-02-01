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Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от COVID в любой пункт по телефону

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что в листе ожидания на вакцинацию на текущий момент находятся более 42 тыс. человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области с понедельника смогут через кол-центр записаться на прививку от новой коронавирусной инфекции в любой пункт вакцинации. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов в понедельник.

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"С сегодняшнего дня мы реализуем, во второй половине дня запустим уже, возможность записи через колл-центр - так же, как и на портале, - без прикрепления. То есть по телефону можно будет также записаться в пункт вакцинации по желанию", - сказала Стригункова.

Она отметила, что в листе ожидания на вакцинацию на текущий момент находятся более 42 тыс. человек.

"По записи: 23% всех записывающихся записываются через портал государственных услуг - как федеральный, так и региональный, 69% продолжают записываться в поликлиниках, 8% записи осуществляется через кол-центр", - добавила министр.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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