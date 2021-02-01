В правительстве Франции допустили возможность использования вакцины "Спутник V"

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Франция может использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в случае ее одобрения европейским и французским регуляторами в сфере медикаментов. Об этом в понедельник в интервью радиостанции Francetvinfo заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.
"Если Европейское агентство по лекарственным препаратам сочтет ее безопасной и эффективной, а Верховный комитет по здравоохранению Франции даст такую же оценку, очевидно, что она [российская вакцина "Спутник V"] могла бы быть предложена французским гражданам", - отметил он.
По словам Атталя, правительство при принятии такого решения не обращает внимание на страну происхождения препарата. "Мы хотим, чтобы она [вакцина] была безопасной и эффективной, - пояснил он. - Это относится и к российской вакцине".
Во Франции кампания по вакцинации населения стартовала 27 декабря 2020 года. На территории страны разрешена вакцина производства американской компании Moderna, а также совместная разработка компаний Pfizer из США и BioNTech из ФРГ. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. По данным Минздрава на воскресенье, от коронавируса привиты более 1,4 млн жителей Франции.