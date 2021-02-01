В правительстве Франции допустили возможность использования вакцины "Спутник V"

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Франция может использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в случае ее одобрения европейским и французским регуляторами в сфере медикаментов. Об этом в понедельник в интервью радиостанции Francetvinfo заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

"Если Европейское агентство по лекарственным препаратам сочтет ее безопасной и эффективной, а Верховный комитет по здравоохранению Франции даст такую же оценку, очевидно, что она [российская вакцина "Спутник V"] могла бы быть предложена французским гражданам", - отметил он.