В муфтияте Крыма допустили перенос открытия соборной мечети на 2022 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Соборную мечеть Крыма, строительство которой продолжается в Симферополе, могут сдать в 2022 году, сообщил журналистам заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров.

В мае 2020 года заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов сообщал ТАСС, что точные сроки завершения строительства мечети, которая возводится в Симферополе, пока не установлены из-за ситуации с коронавирусом. Завершение строительства планировалось в апреле 2020 года. 18 декабря Баиров пояснял, что сроки сдачи неоднократно переносились из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, поскольку затруднен подвоз рабочих из Турции и стройматериалов. Тогда он заявлял, что мечеть будет сдана до конца 2021 года.

"Мы в начале 2021 года, у нас весь год впереди. Сказать, что мы в этом году, наверное, сдадим мечеть, построим и помолимся в ней, не будет слишком громким заявлением. А там, как говорится, Бог Аллах будет располагать, это в его власти. Если он посчитает, что 2021 год - это не время открытия мечети, мы откроем ее в 2022 году", - сказал Баиров.

Он уточнил, что работ в мечети осталось не более чем на полгода, однако сроки по-прежнему сдвигаются. "Ставить какие-то определенные сроки в условиях пандемии нельзя. Там работы осталось на 5 месяцев, грубо говоря. То есть при наличии достаточного финансирования и при отсутствии ограничений для привлечения определенных мастеров <…> там работы на 5 месяцев". - уточнил Баиров.

Заместитель муфтия добавил, что завершение работ сейчас зависит от очередности их выполнения. "Каждый мастер ждет другого мастера, чтобы выполнить свои работы. <…> Нужно, чтобы все сложилось. Если у нас (в России - прим. ТАСС) нет ограничений на определенных мастеров, то появляются ограничения в тех странах, откуда мы их собираемся везти", - пояснил Баиров.

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Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза.

Строительство мечети началось в октябре 2016 года. В мае 2019 года замглавы комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек сообщал журналистам, что завершение строительства мечети планировалось к 21 апреля 2020 года.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, положительно отнесся к этому предложению.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. По данным Духовного управления мусульман, в Крыму с 2014 года ежегодно открываются 4-5 мечетей, сейчас их 354.