Памятные мероприятия к 90-летию со дня рождения Ельцина прошли в Москве и Екатеринбурге

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина, прошли в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве и у памятника первому президенту России в Екатеринбурге.

На Новодевичьем кладбище цветы к могиле Ельцина возложила его вдова Наина Ельцина и старшая дочь Елена Окулова, заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, а также друзья и соратники первого президента.

Память Ельцина почтили первый председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, первый руководитель Управления делами президента России в 1993-2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе.

"Величайший был хозяйственник, величайший организатор", - сказал журналистам после возложения цветов Бородин, отметив, что Ельцин был "великим человеком".

Мероприятия в Екатеринбурге

В Екатеринбурге почтить память первого президента России пришли полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, руководители региона и города, общественники. "Борис Ельцин - истинный лидер. Необычайно умный, волевой, целеустремленный. Направлявший всю свою энергию, талант и жизненную силу на строительство и созидание, на развитие родной Свердловской области и всей страны", - написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Временно исполняющий обязанности главы города Екатеринбурга Алексей Орлов назвал Ельцина "одним из самых неординарных российских политиков ХХ века". "Он всегда тонко чувствовал нужды россиян, понимал, какие существуют общественные запросы, знал, что происходит вне стен его кабинета, какая "температура" в обществе", - поделился он на своей странице в Instagram.

О Ельцине

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области.

Начинал работать мастером треста "Уралтяжтрубстрой". Был первым секретарем Свердловского обкома КПСС, затем первым секретарем Московского горкома партии. В 1987 году Ельцин был смещен со своего поста и вернулся в большую политику только в марте 1989 года, став народным депутатом СССР. В 1990 году был избран на альтернативной основе председателем Верховного Совета РСФСР.

12 июня 1991 года всенародным голосованием Ельцин был избран первым президентом РФ, а 3 июля 1996 года он был переизбран на второй срок.

31 декабря 1999 года Ельцин досрочно и добровольно покинул Кремль, что не имеет примеров в российской истории.