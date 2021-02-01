Центр им. Глинки в Москве получил за месяц почти 5 тыс. просьб о помощи бездомным

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки в Москве за январь, когда температура на улице опускалась до минус 25 градусов, получил почти 5 тыс. звонков с просьбами о помощи бездомным людям. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

Социальные службы города, в том числе и центр им. Глинки, с наступлением холодов в ноябре перешли на усиленный режим для помощи бездомным. Открыты пять пунктов обогрева на площадях около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов, а на улицах работают мобильные бригады "Социального патруля". Сотрудников также направляют по вызовам, которые поступают в диспетчерскую.

"С начала года в диспетчерскую службу центра социальной адаптации им. Глинки поступило почти 5 тыс. звонков от бездомных и неравнодушных граждан. Чаще все звонки поступают от неравнодушных людей с вопросами: "что делать, если человеку плохо на улице?", "как себя вести, если в подъезде спит человек?". Также обращаются при розыске пропавших, поскольку такие люди тоже могут оказаться в центре социальной адаптации", - сказал Стружак.

В свою очередь директор центра Ольга Павличева рассказала ТАСС, что при поступлении звонка в диспетчерскую службу сотрудники стараются получить как можно больше информации о сложившейся ситуации, уточняют состояние и местонахождение нуждающегося в помощи человека. Сами бездомные звонят, чтобы узнать, чем им могут помочь социальные службы. "Спрашивают, где они могут бесплатно поесть, получить одежду, ночлег, а также медицинскую помощь и помощь в восстановлении документов, отправке к месту проживания", - уточнила она.

Социальный патруль

Для помощи бездомным на столичные улицы также выезжают специальные бригады. Ольга Сухова уже более семи лет работает в "Социальном патруле". "Моя смена начинается с инструктажа, получения средств индивидуальной защиты и антисептиков, а в холодный период еще и термосов с кипятком. После инструктажа бригада получает задание. Это может быть как отработка вызова от неравнодушного прохожего, заметившего замерзающего бездомного на улице, так и выезд по жалобе", - сказала она ТАСС.

Сухова добавила, что самой запоминающейся в ее практике стала истории женщины, приехавшей в Москву работать на хлебокомбинате. "За 40 дней ей выплатили только 4 тыс. рублей, после чего велели покинуть общежитие, пообещав перевести заработанные деньги на карту. На просьбу выплатить деньги хотя бы для приобретения билета до дома ответили отказом. Надо ли говорить, что второго экземпляра трудового соглашения ей не дали? Она три дня провела на улице, так как родственников, которые помогли бы купить билет, у нее нет. Мы помогли ей с вещами, в центре она приняла душ, а после вместе с волонтерами купили билет домой и проводили до поезда", - поделилась с агентством собеседница.

Подопечная центра им. Глинки Марьям рассказала ТАСС, что осталась совсем одна, без жилья, денег и близких людей. "В какой-то момент поняла, что без помощи в большом городе, без родных не выживу и набрала номер 112. <...> В этот же день сотрудники мобильной службы "Социальный патруль" приехали за мной и отвезли в приемное отделение центра. Я смогла поесть, прошла медицинское обследование, рассказала о своей беде. Меня приняли в отделение стационарного пребывания. Теперь мне есть, где жить", - сказала она. Марьям помогли восстановить утерянные документы и предложили работу в центре им. Глинки.

Благотворительные фонды

Активно помогают бездомным в Москве и благотворительные фонды. Как рассказал ТАСС координатор проектов "Ночлежки" Николай Рубановский, за 2020 год больше 5 тыс. человек в городе получили помощь от волонтеров и специалистов организации. Сейчас в ней состоят 894 человека из столицы, из них 182 помогли "Ночлежке" хотя бы один раз за последний год, а регулярно в акциях участвуют 49.

"Всего у "Ночлежки" 18 проектов в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. В Москве мы начали работать недавно, поэтому пока открыли два: консультационную службу и "Ночной автобус". "Ночной автобус" развозит горячую еду, одежду, а также оказывает доврачебную помощь каждый будний вечер в двух точках Москвы: у трех вокзалов и у метро "Новогиреево", - сказал Рубановский.

В консультационной службе работают два социальных работника и юрист, они помогают восстановить утерянные документы, найти работу, оспорить мошеннические сделки с недвижимостью и восстановить права на жилье, вернуться домой и решить другие проблемы, из-за которых человек оказался на улице. Организация проводит различные гуманитарные акции, например, сбор питьевой воды, еды, термосов, телефонов. "Акции и проекты работают круглый год, но традиционно в зимний период их больше. Например, в преддверие Нового года, мы проводим акцию под названием "Мандаринка и тушенка". Таких наборов в канун Нового года раздали порядка 315 штук", - уточнил Рубановский.

По словам президента организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольги Демичевой, помощь бездомным оказывается круглогодично, но в зимнее время потребность в ней возрастает. "С наступлением холодов увеличивается сбор и раздача теплой одежды. Среди бездомного населения высоким спросом пользуются перчатки, шапки, шерстяные носки, термобелье, теплая обувь и куртки. Помимо регулярной раздачи горячих обедов, мы организуем раздачу горячего чая: на Павелецком вокзале, в нашем офисе на Пятницкой и в открытом нашей организацией центре помощи бездомным и людям в трудной жизненной ситуации, который переместился в этом году в 1-й Басманный переулок", - сказала она ТАСС.

Демичева добавила, что в центре "Зеленый свет" люди могут отдохнуть, согреться, принять душ, постирать вещи, получить новое белье и предметы личной гигиены, проконсультироваться с юристом и с психологом, организован просмотр и обсуждение кинофильмов, есть доступ в интернет. Всего за 2020 год специалисты фонда раздали более 5,5 тыс. порций горячих обедов, а в центр обратились более 80 тыс. человек. "Для большинства людей, живущих на улице, вполне возможна социализация и перемена образа жизни. Но об этом можно рассуждать только после того, как человек сыт, находится в тепле и ощущает себя в безопасности", - отметила собеседница.