Выявляемость рака в Петербурге из-за пандемии сократилась на 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге ограничительные меры из-за пандемии привели к сокращению на 15% числа выявленных случаев новообразований. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист-онколог городского комитета по здравоохранению Дмитрий Гладышев.

"Количество выявленных случаев злокачественных новообразований в нашем городе в 2020 году снизилось на 3,5 тысячи по сравнению с 2019 годом - 20 224 против 23 732 случаев в прошлом году. При этом количество случаев злокачественных новообразований выявленных на первой стадии - снижено почти на 2 тыс. случаев. Причина сразу на поверхности лежит, потому что ранние стадии и вообще любые злокачественные образования выявляются, прежде всего, в ходе диспансеризации на этапе отсутствия каких-либо симптомов заболевания", - рассказал Гладышев.

Он пояснил, что из-за пандемии в городе приостановили диспансеризацию населения, что и привело к таким последствиям. По его словам в 2019 году профилактические осмотры прошли 1,8 млн жителей Петербурга, а в 2020 - только около 1 млн.

Как отметила главный специалист по клинической онкологии Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова, число госпитализированных в учреждение пациентов за прошедший год также сократилось примерно на 10 тыс. по сравнению с 2019 годом - с 45,5 тыс. до 35,5 тыс. "Безусловно, эти больные придут к нам, но чуть позже, мы ожидаем повышение количества пациентов третьей-четвертой стадии [развития опухоли], к сожалению", - отметила Орлова.

При этом, по словам специалиста, пандемия стимулировала рост выявления рака легких на ранних стадиях. Это связано с тем, что пациентам с подозрением на коронавирус делают рентгенографическое обследование легких, а также компьютерную томографию, при которых также обнаруживают злокачественные образования.