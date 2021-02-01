Родители не обращались к омбудсмену из-за задержаний детей на акции 31 января в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская не получала обращений от родителей по задержаниям несовершеннолетних на несанкционированной акции, которая состоялась в столице 31 января. Об этом в понедельник она сообщила ТАСС.

"Я держу ситуацию на контроле. Ко мне не поступали обращения от родителей. Кроме того, я слежу какие обращения поступили сегодня в адрес уполномоченного по правам человека в Москве. И там обращений, касающихся несовершеннолетних детей, тоже нет", - сказала Ярославская.

Она добавила, что на данный момент у нее нет точной статистики по задержанным подросткам в Москве на несанкционированной акции 31 января.

Накануне детский омбудсмен столицы сообщала, что в Москве были зафиксированы единичные случаи задержания подростков. Всех их опросили в отделениях полиции, а в отношении родителей в законном порядке были составлены протоколы.