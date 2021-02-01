{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Родители не обращались к омбудсмену из-за задержаний детей на акции 31 января в Москве

Ранее Ольга Ярославская рассказала, что в городе были зафиксированы единичные случаи задержания подростков

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская не получала обращений от родителей по задержаниям несовершеннолетних на несанкционированной акции, которая состоялась в столице 31 января. Об этом в понедельник она сообщила ТАСС.

"Я держу ситуацию на контроле. Ко мне не поступали обращения от родителей. Кроме того, я слежу какие обращения поступили сегодня в адрес уполномоченного по правам человека в Москве. И там обращений, касающихся несовершеннолетних детей, тоже нет", - сказала Ярославская.

Она добавила, что на данный момент у нее нет точной статистики по задержанным подросткам в Москве на несанкционированной акции 31 января.

Накануне детский омбудсмен столицы сообщала, что в Москве были зафиксированы единичные случаи задержания подростков. Всех их опросили в отделениях полиции, а в отношении родителей в законном порядке были составлены протоколы.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Новгородской области сняли ограничения на работу баров и ресторанов
Ранее им приходилось закрываться до 23:00
Читать полностью