В московских больницах оказали медпомощь 14 участникам несанкционированных акций

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Врачи в больницах Москвы осмотрели и помогли 14 участникам несанкционированных акций, все уже отпущены домой. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичного департамента здравоохранения.

"31 января в ходе несанкционированных митингов 14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц. Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь. В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось", - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. При появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.

31 января в крупных городах России прошли несанкционированные митинги. По наблюдениям корреспондентов ТАСС, они собрали меньше участников и оказались короче и в целом спокойнее, чем неделю назад. По имеющейся информации, самой массовой стала акция в Екатеринбурге, где, согласно сообщениям регионального министерства общественной безопасности, собрались 2,3 тыс. человек. В столице полиция оценила число протестующих лишь в 2 тыс., тогда как неделю назад их было около 4 тыс.

Отдельных участников после предупреждений задерживали на многих несанкционированных акциях. При этом в некоторых городах, например, в Кирове и Саратове, никого в отделения не доставляли. Точных данных о числе задержанных в Москве и Санкт-Петербурге нет.