В Поволжье в начале февраля ожидаются метели и сильный ветер

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. "Температурные качели" ожидаются в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в начале февраля: оттепель сменится к концу недели резким похолоданием до минус 20-30 градусов в ночные часы, местами возможны метели, сильный ветер и гололедица, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие сутки благодаря "балканскому циклону" в Среднее Поволжье (Пензенская область, Мордовия) и Предуралье (Башкирия, Пермский край) придет очень теплый воздух, там температура будет оттепельная, пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом и сильным ветром. В среду циклон уйдет на восток, атмосферный фронт пройдет через Оренбург, Самару, здесь тоже пройдут осадки, хотя температура незначительно понизится. В Верхнем Поволжье (Кировская область, Нижегородская область) в среду уже будет морозно, а в конце недели, к выходным, и в Верхнее и в Среднее Поволжье ворвется очень холодный воздух, ожидаются двадцатиградусные морозы, а местами до минус 30 градусов по ночам", - сказал Синенков.

По его словам, в Кировской области во вторник будет минус 5-7 градусов, в среду и четверг немного похолодает и пойдет снег, в выходные резко похолодает до минус 15-17 градусов днем и минус 20-25 градусов ночью. Примерно такая же погода ожидается в Удмуртии и Пермском крае. В Нижегородской области и Татарстане в четверг немного потеплеет, но к выходным температура также понизится.

В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются плюсовые температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега, в среду похолодает до минус 5 градусов, в четверг и пятницу циклон вновь приведет к повышению температуры до 0 - плюс 2 градусов, а похолодание начнется в понедельник: в дневные часы ожидается минус 15 градусов, по ночам - до минус 20 -23 градусов. Аналогичная погода ожидается в Пензе и Саранске, но здесь резкое понижение температуры начнется с пятницы. В Оренбургской области февраль также начнется с "погодных качелей", в большинстве районов во вторник и среду будет от минус 9 градусов ночью до плюс 2 днем, говорится в сообщении на сайте Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В понедельник ожидаются осадки и метели.

Опасные крыши и перекрытые дороги

Метели и снегопады уже принесли большинству регионов ПФО немало проблем. Метель прошла в ночь на 1 февраля через несколько районов Ульяновской области, из-за плохой видимости пришлось ограничить движение рейсовых автобусов и грузовых автомобилей по нескольким направлениям, сейчас ограничения сняты. При этом коммунальные службы в Ульяновске еще не успели справиться со снегопадами, прошедшими в конце января: даже в центральной части города подходы к остановкам общественного транспорта остаются плохо расчищенными, а на периферии образовались полутораметровые, грязные от реагентов и песко-соляной смеси сугробы. Борются с последствиями снегопадов, метели и оттепели и в Кирове, где региональная общественная палата сообщила о начале акции "Снег на крыше" и призвала всех жителей сообщать о крышах, с которых свисают снежные массы и сосульки.

В Саратове из-за перепада температур улицы, которые еще недавно напоминали реки, превратились в катки в тех местах, где неубранный снег сначала растаял, а затем резко замерз. На дорогах и тротуарах образовалась гололедица, осложняет ситуацию на дорогах и туман - видимость составляет 500 и менее метров. В связи с этим ГУ МЧС региона объявило желтый уровень опасности. В Оренбурге из-за оттепели в конце января и прошедшего ледяного дождя снег покрылся ледяной коркой, главным развлечением выходных дней для жителей стала лепка снеговиков, а вот от катания на лыжах и коньках из-за оттепели многим пришлось отказаться, передает корреспондент ТАСС.

Региональные управления МЧС предупреждают жителей о дальнейшем ухудшении погоды. В ГУ МЧС Удмуртии сообщили, что 1 февраля местами по республике ожидается усиление южного ветра, метель, а днем 2 февраля - сильный снег. В "Удмуртэнерго" введен режим повышенной готовности, сообщила в понедельник пресс-служба электросетевой компании. Жителей Пермского края также предупредили о возможных порывах ветра до 18 м/с и гололеде в первые дни февраля. В Башкирии граждан оповестили о возможных снежных заносах на дорогах, гололедице и ухудшении видимости.