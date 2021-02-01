Власти Греции не исключают возможность использования российской вакцины от COVID-19

Отвечая на вопрос о том, собирается ли правительство Греции получить вакцины и из РФ и Китая, если российская или китайская вакцина получат одобрение со стороны Европейского агентства лекарственных средств, Тарантилис сказал, что Греция действует в соответствии с принимаемыми Евросоюзом решениями. "Конечно, как любое правительство, очевидно, и наше всегда будет делать самое лучшее по вопросам общественного здравоохранения", - добавил он.

Греция получает в настоящее время вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вакцинация, являющаяся добровольной и бесплатной, началась в стране с 27 декабря. Согласно объявленным планам, до конца марта Греция должна получить 1,255 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech. Как предполагается, Греция получит также 240 тыс. доз вакцины Moderna в первом квартале 2021 года. Ожидается, что к концу апреля в страну поступят и 5 млн доз вакцины AstraZeneca. Премьер-министр объявил, что в общей сложности 11-миллионная Греция получит к концу лета 25 млн доз вакцин, так что их должно хватить для всего населения. Тем не менее в последнее время сообщалось о серьезных задержках в поставках западными компаниями вакцин в страны ЕС.