Ульяновский губернатор предложил расширить самарскую трассу после аварии с микроавтобусом

УЛЬЯНОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов направит в Минтранс РФ предложения по расширению до четырех полос трассы в Самарской области, на которой 29 января произошла авария с микроавтобусом с двенадцатью погибшими. Об этом он заявил на аппаратном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Планирую обратиться по этому поводу в Минтранс РФ. Считаю, что нужно продолжить реконструкцию этих важных магистралей и в дальнейшем построить четвертую полосу для разделения потоков", - привели слова главы региона в его пресс-службе.

Морозов пояснил, что на данный момент трасса трехполосная. "Там нет барьерного ограждения между полосами, происходят выезды на встречку", - уточнил он.

Губернатор также предложил восстановить электричку из Самарской в Пензенскую область. "Необходимо использовать смежные возможности по перевозке пассажиров. Если мы вместе можем восстановить скоростную электричку из Самарской области до Пензы, которая будет проходить через районы Ульяновской области, надо это обязательно сделать", - процитировали Морозова в пресс-службе.

Глава региона добавил, что в ближайшее время в области пройдет комиссия по безопасности дорожного движения. "Мы должны разобрать причины всех ДТП за минувший год, которые повлекли смертельный исход или тяжкие телесные повреждения. Еще один важный вопрос - контроль за работой общественного транспорта и максимальное обеспечение безопасности участников дорожного движения", - отметил он.

ДТП произошло вечером 29 января на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус, погибли 12 человек, 10 из которых - жители Ульяновской области. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек остаются в больницах региона, в том числе полугодовалый ребенок в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.