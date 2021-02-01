Минпросвещения готовит реформу профобразования для роста его конкурентоспособности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено реформировать систему профессионального образования с учетом необходимости получения выпускниками практических навыков, написал у себя в Telegram-канале в понедельник первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

"Сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда", - отметил Глушко.

Он отметил, что у студентов колледжей порой не хватает времени и возможностей для получения практического опыта, который требуется для трудоустройства на предприятие. "Поэтому реформировать систему нужно по перефразированному принципу "совмещать полезное с полезным". Студент проходит обучение, параллельно выполняя конкурсные кейсы для настоящих предприятий", - добавил Глушко. По его словам, такую возможность студентам может дать проект "Профстажировки 2.0".

"Профстажировки 2.0" - совместный проект АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийского народного фронта, который стартовал в июне 2019 года. Он позволяет студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний (кейсам) и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.