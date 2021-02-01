ТАСС, 1 февраля. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали 338 человек после несанкционированной акции, которая прошла в центре города 31 января. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По информации управления по обеспечению охраны общественного порядка ГУ МВД России по Нижегородской области, в несанкционированном митинге, состоявшемся 31 января, приняли участие около 500 человек, 338 граждан были доставлены в ОВД", - отметили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в несогласованных акциях.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в нескольких российских городах. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.