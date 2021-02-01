В Новгородской области сняли ограничения на работу баров и ресторанов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин снял ограничения по времени работы объектов общепита (кафе, баров, ресторанов) региона, закрываться до 23:00 им больше не придется. Об этом он сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Разрешить работу фуд-кортов при тех же санитарных ограничениях, которые есть для организаций общественного питания. [Предприятия] общественного питания могут работать не до 23 часов, а в том графике, в котором они обычно работают. Мы эти ограничения с сегодняшнего дня снимаем", - сказал Никитин.

Также частично снимаются ограничения по количеству человек на групповых экскурсиях. В помещении их число увеличивается с пяти до 15 человек, на уличных экскурсиях теперь в группе может быть до 25 человек, ранее это число ограничивалось пятнадцатью участниками. Кроме того, допускается проведение в регионе спортивных соревнований с численностью до 100 человек. В Боровичах и Старой Руссе наполняемость кинозалов и театров увеличена до 50%.

На заседании штаба главный государственный санитарный врач по региону Елена Никифорова сообщила, что на минувшей неделе рост заболеваемости был на 10% ниже, чем неделей ранее. В некоторых районах области показатели заболеваемости по-прежнему остаются выше областных, но и там по сравнению с предыдущим периодом наблюдается снижение роста заболеваемости. По словам Никифоровой, в целом по области ситуация стабилизировалась.

По данным на 1 февраля, в Новгородской области 2 132 человека привились от коронавирусной инфекции, из них 575 человек прошли оба этапа вакцинации. Сейчас в регионе открыто 30 пунктов вакцинации. В регион поступили 6 942 дозы вакцины. На вакцинацию через портал "Госуслуги" записалось более 7 700 человек, из которых 1 238 - пенсионеры.

По данным оперативного штаба Новгородской области, суточный прирост заболевших коронавирусом составил 147 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 24 192, выздоровели 23 462 человека, 110 пациентов умерли.