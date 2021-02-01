В российских судах запустили систему голосового помощника

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Судебный департамент при Верховном суде РФ запустил систему голосового помощника - электронную систему с элементами искусственного интеллекта, позволяющую по телефону узнавать о движении и результатах рассмотрения дела в суде. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в Информационно-аналитическом центре (ИАЦ) поддержки ГАС "Правосудие".

Пока тестирование информационно-справочного сервиса судебной системы проходит в пилотном режиме в трех регионах. "Позвонив по номеру голосового помощника, можно получить информацию пока только о делах, рассматриваемых в федеральных судах общей юрисдикции Белгородской, Московской и Нижегородской областей", - сообщили в ИАЦ.

Тестирование будет проходить как минимум до конца февраля. "Чтобы получить от голосового помощника информацию о движении дела и результатах его рассмотрения необходимо знать и быть готовым назвать субъект РФ, в котором располагается суд, название суда, номер дела, а в некоторых случаях и ФИО судьи", - рассказали в центре.

Помимо непосредственно тестирования на период опытной эксплуатации поставлена задача развития системы, которая будет самообучаемой, как и любой другой искусственный интеллект. В связи с тестовым режимом работы информация может предоставляться в неполном объеме.

Номер телефона голосового помощника: +7 (499) 750-07-39 (телефон в Москве, стоимость звонка устанавливается в соответствии с действующим тарифом оператора связи).