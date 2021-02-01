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На Кубани составили 78 административных протоколов после несогласованных акций 31 января

После несанкционированного митинга 23 января в регионе составили 225 протоколов о совершении административных правонарушений

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Краснодарском крае составили 78 протоколов о совершении административных правонарушений в ходе несогласованных акций, прошедших 31 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

Несогласованные акции прошли в нескольких городах Краснодарского края в воскресенье. В Краснодаре по городскому радио на центральной улице города, Красной, неоднократно оповещали жителей и гостей об ответственности за участие в несогласованных акциях.

"31 января в результате обеспечения охраны общественного порядка при проведении несогласованной акции в Краснодарском крае составлено 78 административных протоколов", - сообщили в пресс-службе.

В краевом управлении полиции уточнили ТАСС, что неделей ранее по итогам несогласованных акций в регионе составили 225 протоколов о совершении административных правонарушений.

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