Рособрнадзор сообщил о готовности регионов провести ЕГЭ по информатике на компьютерах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Все российские регионы готовы провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике на компьютерах, для этого закуплена вся необходимая техника. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

"К настоящему времени все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено. Весной мы проведем итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим", - приводит пресс-служба слова Музаева. Глава ведомства отметил, что в этом году ЕГЭ по информатике пройдет на компьютерах впервые.

Глава Рособрнадзора добавил, что информатика "стремительно набирает популярность среди предметов ЕГЭ по выбору": ежегодно число выпускников, сдающих этот предмет, увеличивается на 7-8%.

По словам Музаева, в ближайшие годы в компьютерный формат могут быть переведены некоторые школьные контрольные и проверочные работы.