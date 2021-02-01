Голикова назвала число инфицированных ВИЧ в России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число россиян, инфицированных ВИЧ, составило 1,1 млн на 31 декабря 2020 года, 60% из них - мужчины. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"В России на 31 декабря 2020 года - это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже - зарегистрировано более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ", - сказала она. Голикова добавила, что 60% болеющих - мужчины.

Вице-премьер подчеркнула, что в 2020 году на 100 тыс. населения показатель заболевания составил 40,77. По данным ВОЗ, в мире на начало 2020 года насчитывалось 38 млн инфицированных ВИЧ, из них 2/3 живут в африканском регионе.

"В 2020 году в сравнении с 2019 годом на 4,3% снизилось число умерших инфицированных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов продолжает оставаться туберкулез", - отметила она.

Наибольшее количество зараженных среди россиян - в возрасте 30-44 лет. Средний возраст умерших с ВИЧ вырос на год и составил 39 лет, сказала Голикова.

Показатели заболеваемости

Голикова также сообщила, что показатель заболеваемости ВИЧ превышает среднероссийский уровень в 40,77 на 100 тыс. населения в 32 регионах страны.

"К сожалению, распространение ВИЧ продолжается. Случаи заболевания ВИЧ зарегистрированы во всех регионах РФ. В 2020 году в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского - напомню, 40,77 [на 100 тыс. населения] он по РФ - и составлял от 41,7 в Республике Башкортостан до 128,92 на 100 тыс. населения в Кемеровской области", - сказала она.

Голикова добавила, что в последнее время ВИЧ стали диагностировать в более старших возрастных группах. Так, за прошлый год доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. Она также подчеркнула успехи в борьбе с ВИЧ: в 2019 году более 93% беременных с ВИЧ наблюдались в женских консультациях, охват химиопрофилактикой во время беременности составил 93,5%. При этом в 2020 году из 13 тысяч детей, родившихся у матерей с ВИЧ, инфекция была подтверждена у 165.

Вице-премьер отметила, что за три года общий объем средств федерального бюджета на покупку антиретровирусных препаратов и субсидий регионам на мероприятия по борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями вырос с 27,2 миллиарда рублей в 2019 году до 32,4 миллиарда рублей в 2021 году.