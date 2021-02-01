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Нарышкин поздравил фотохронику ТАСС с 95-летием

Глава СВР пожелал коллективу успехов в захватывающей и ответственной работе
Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в понедельник поздравил фотохронику ТАСС с 95-летием.

"От руководства Службы внешней разведки РФ и от меня лично примите теплые поздравления с 95-летием фотоагентства Фотохроника ТАСС", - написал Нарышкин в письме, поступившем в ТАСС на имя генерального директора агентства Сергея Михайлова.

© ТАСС

Как отметил глава СВР, за свою почти вековую историю фотослужба ТАСС прошла путь от цеха по изготовке типографских клише до самостоятельной редакции, входящей в число крупнейших поставщиков фотоинформации для российских новостных изданий. "Репортеры фотоагентства всегда были на переднем крае информационного поля, за что неоднократно удостаивались наград престижных международных конкурсов, - подчеркнул Нарышкин. - В этот праздничный день от души желаю Вам, Сергей Владимирович, и Вашим коллегам дальнейших творческих успехов в вашей ответственной и захватывающей работе на благо Отечества. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!".

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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