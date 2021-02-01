Нарышкин поздравил фотохронику ТАСС с 95-летием

"От руководства Службы внешней разведки РФ и от меня лично примите теплые поздравления с 95-летием фотоагентства Фотохроника ТАСС", - написал Нарышкин в письме, поступившем в ТАСС на имя генерального директора агентства Сергея Михайлова.

Как отметил глава СВР, за свою почти вековую историю фотослужба ТАСС прошла путь от цеха по изготовке типографских клише до самостоятельной редакции, входящей в число крупнейших поставщиков фотоинформации для российских новостных изданий. "Репортеры фотоагентства всегда были на переднем крае информационного поля, за что неоднократно удостаивались наград престижных международных конкурсов, - подчеркнул Нарышкин. - В этот праздничный день от души желаю Вам, Сергей Владимирович, и Вашим коллегам дальнейших творческих успехов в вашей ответственной и захватывающей работе на благо Отечества. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!".